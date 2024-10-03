Статки найбагатших росіян з початку року зросли на $31 млрд

Загальний статок найбагатших російських бізнесменів з початку 2024 року зріс на $31,025 млрд — до $360,2 млрд, випливає з рейтингу Bloomberg Billionaires Index. Всього до рейтингу увійшли 25 росіян, їхній загальний стан Bloomberg оцінив у $360,2 млрд.

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Хто у рейтингу

На перших трьох рядках у списку найбагатших росіян опинилися:

Володимир Потанін, один із основних власників компанії «Норнікель». З початку року його статки збільшилися на $1,57 млрд, до $32,6 млрд;

Володимир Лісін, голова ради директорів НЛМК. Його статки зросли на $4,27 млрд, до $28,2 млрд;

Вагіт Алекперов, засновник нафтової компанії ЛУКОЙЛ. З початку року його статки збільшилися на $2,83 млрд, до $27,5 млрд.

Хто розбагатів найбільше

Сильніше за інших росіян з початку року розбагатів засновник компаній «Єврохім» і СУЕК Андрій Мельниченко. За сім місяців його статки збільшилися на $6,22 млрд, до $25 млрд. В результаті Мельниченко зайняв шостий рядок рейтингу найбагатших російських бізнесменів.

На другому місці за приростом капіталу — основний бенефіціар «Сєвєрсталі» Олексій Мордашов. Його капітал зріс на $5 млрд, до $25,9 млрд. Мордашов перебуває на четвертому місці у списку найбагатших росіян.

У кого найбільші втрати

Найбільше скоротився з початку року статок засновника холдингу USM Алішера Усманова. За оцінкою Bloomberg, він втратив $5,51 млрд і посів восьме місце у рейтингу з капіталом $15,6 млрд.

Водночас капітал Геннадія Тимченка знизився з початку 2024 року на $3,45 млрд, до $10,7 млрд. Тепер Тимченко посідає 13 місце в рейтингу російських багатіїв.

Статки голови правління НОВАТЕКу Леоніда Міхельсона скоротилися на $2,27 млрд, до $25,2 млрд. Він знаходиться на п'ятому місці в загальному списку найбагатших росіян.

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров посів 17 місце серед найбагатших російських бізнесменів. Bloomberg оцінив його статки в $9,07 млрд. За даними агентства, основу статку Павла Дурова становить Telegram.

Індекс мільярдерів Bloomberg

Індекс мільярдерів Bloomberg — це рейтинг найбагатших людей світу, який щоденно оновлюється, який агентство публікує з 2012 року. Він є динамічним показником особистого добробуту, що ґрунтується на звітах Bloomberg та змінах ринків та економіки в цілому.