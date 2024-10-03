Суд заарештував $372 млн на рахунках BNY Mellon та JPMorgan у росії

Арбітражний суд московської області наклав арешт на рахунки BNY Mellon типу «С» у Сітібанку, а також на рахунки JPMorgan у його російській «дочці» («Дж.П. Морган банк Інтернешнл») на $372 мільйони, випливає з опублікованого рішення.

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Що відомо

Арешт накладено за клопотанням позивача — Генпрокуратури, яка подала позов до державних органів України (Ради національної безпеки та оборони України (РНБО), Нацбанку та «Національного фонду інвестицій України») та двох американських банків. Прокурори вимагають визнати, що вилучення або експропріація майна Міжнародного резервного банку (МР-банку, колишньої української «дочки» «Сбєра») завдала шкоди державі.

У матеріалах суду йдеться, що Сбєрбанк внаслідок цих дій втратив права і контроль над своєю дочірньою компанією, а також здатність брати участь у розподілі та отриманні її прибутку, «через бюджетну систему держави втратила можливість отримувати відповідний дохід від діяльності МР-банку».

Збитки запропоновано відшкодовувати за рахунок грошей американських банків на їхніх рахунках у росії — Генпрокуратура попросила накласти арешт на 93,5 млрд рублів, які перебувають на рахунках американських банків у Росії. Це у 2,5 рази більше позовних вимог, проте суд наклав арешт виходячи з їхнього розміру.

«Арбітражний суд вважає, що забезпечувальні заходи у задоволеній судом вищезгаданій редакції відповідають принципам розумності, обґрунтованості, пропорційності заявленим вимогам і не порушують балансу інтересів зацікавлених сторін», — йдеться у матеріалах. Попереднє засідання у справі призначено на 5 листопада.

Нагадаємо

У лютому 2022 року Національний банк України відкликав банківську ліцензію МР-банку та запустив процедуру його ліквідації. Навесні 2022 року влада України ухвалила рішення вилучити цінні папери та майно банку на користь держави.

Арбітражний суд Москви у жовтні 2022 року за позовом Сбєрбанку стягнув з МР-банку заборгованість на 95,3 млн євро та $404,6 млн. Пізніше Сбєр подав ще цілу серію позовів до колишньої української «дочки».