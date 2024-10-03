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3 жовтня 2024, 10:15

Intesa вперше стала найдорожчим банком у Євросоюзі — Bloomberg

Італійський банк Intesa Sanpaolo став найбільшим банком у Європейському Союзі за ринковою вартістю, вперше обігнавши іспанську Banco Santander, пише Bloomberg.

Італійський банк Intesa Sanpaolo став найбільшим банком у Європейському Союзі за ринковою вартістю, вперше обігнавши іспанську Banco Santander, пише Bloomberg.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо вплинулоЦе сталося завдяки зростанню вартості акцій Intesa у 2024 році, що дозволило їй досягти ринкової капіталізації у 69,6 млрд євро ($77,1 млрд).
Фото: malpensanews.it

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що вплинуло

Це сталося завдяки зростанню вартості акцій Intesa у 2024 році, що дозволило їй досягти ринкової капіталізації у 69,6 млрд євро ($77,1 млрд).

Раніше лідером був Santander, проте зниження його акцій на початку тижня дозволило Intesa його випередити. Також поряд за ринковою вартістю знаходиться французький банк BNP Paribas, який довгий час був найбільшим у ЄС.

Intesa змогла досягти таких результатів завдяки стійким фінансовим показникам та підвищенню прогнозу щодо прибутку.

Генеральний директор банку Карло Мессіна робить ставку на зростання у страховому та інвестиційному секторах, а також на управління активами, щоб збільшити комісійні доходи, особливо з урахуванням того, що ефект від високих процентних ставок поступово слабшає, зазначає Bloomberg.

Водночас акції BNP Paribas постраждали через політичну нестабільність у Франції після того, як президент Еммануель Макрон оголосив про позачергові парламентські вибори у червні, звертає увагу агентство.

За даними Bloomberg, напередодні аналітики Morgan Stanley знизили рейтинг європейських банків з «привабливих» («attractive») до «у межах норми» («in-line»).

Причиною цього зниження стали слабкі макроекономічні дані та зниження ставок Європейським центральним банком, що чинить тиск на чистий процентний дохід, одне з основних джерел доходу банків.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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