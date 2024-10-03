В НБУ призначили нового начальника управління моніторингу пов’язаних осіб

Начальником Управління моніторингу пов’язаних осіб Національного банку України з 2 жовтня 2024 року призначено Дмитра Мухопада. Про це йдеться у повідомленні НБУ .

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До сфери його відповідальності на цій посаді належатиме, зокрема:

виявлення під час здійснення нагляду за банками та небанківськими фінансовими установами ознак пов’язаності та підстав для визначення осіб, пов’язаними з банками та небанківськими фінансовими установами особами;

підготовка пропозицій щодо визначення осіб пов’язаними з банками та небанківськими фінансовими установами шляхом унесення таких питань на розгляд Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем та Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг;

здійснення контролю за операціями банків та небанківських фінансових установ із пов’язаними з ними особами та контролю за дотриманням банками та небанківськими фінансовими установами вимог законодавства України щодо визначення пов’язаних осіб.

Нагадаємо

У серпні цього року Національний банк створив у своїй структурі Управління моніторингу пов’язаних осіб з метою посилення нагляду за фінансовим ринком, зокрема щодо моніторингу пов’язаних осіб банків та небанківських фінансових установ.

Управління належить до вертикалі підпорядкування «Пруденційний нагляд», загальне керівництво та контроль за діяльністю якої здійснює заступник Голови Національного банку Дмитро Олійник.

Довідка

Дмитро Мухопад працює в банківській системі понад 23 роки, зокрема майже дев’ять років у Національному банку.

До переведення на посаду начальника Управління моніторингу пов’язаних осіб він більше року очолював Відділ моніторингу пов’язаних з банками осіб, а до цього керував цим напрямом у Департаменті банківського нагляду.

До роботи в Національному банку упродовж 2001−2015 років працював у низці українських банків, де займався правовим супроводженням діяльності банків, зокрема за напрямом проведення банківських операцій, належної ідентифікації клієнтів та інсайдерів банків.