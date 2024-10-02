У цьому відео Олександр Бондаренко, керуючий партнер Бюро інвестиційних програм (BIP), економіст, розповідає про проблеми ринку нерухомості в України — в які проєкти сьогодні не варто інвестувати ваші кошти і на що слід звернути увагу при виборі майданчика для інвестування у квадратні метри.
2 жовтня 2024, 18:20
Хочу купити квартиру: Чи варто зараз інвестувати в нерухомість і кому можна довірити свої гроші (відео)
Джерело: Мінфін
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