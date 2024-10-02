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2 жовтня 2024, 19:45

У Банку Англії попередили про можливу різку корекцію на фінансових ринках

Фінансові ринки залишаються вразливими для різкої корекції, попередив Банк Англії в середу, пославшись на опитування, яке показало, що геополітичні події розглядаються як найбільша загроза стабільності. Про це пише The Wall Street Journal.

Фінансові ринки залишаються вразливими для різкої корекції, попередив Банк Англії в середу, пославшись на опитування, яке показало, що геополітичні події розглядаються як найбільша загроза стабільності.

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Комітет із фінансової політики Банку Англії неодноразово попереджав, що оцінки багатьох фінансових активів, особливо акцій, «завищені» і можуть різко впасти у відповідь на економічні чи геополітичні потрясіння.

Під час опитування, проведеного наприкінці липня — на початку серпня, Банк Англії виявив, що 93% із 55 банків та компаній, що надають фінансові послуги, назвали геополітичний ризик головною загрозою стабільності фінансової системи. Це найвищий показник за всю історію опитування, яке проводиться з 2008 року.

Однак політики Банку Англії стурбовані тим, що таке сприйняття ризику, схоже, не відбивається у ціноутворенні фінансових активів.

«Глобальна вразливість залишається суттєвою, як і невизначеність щодо геополітичної обставин та глобальних перспектив», — заявили в центробанку.

Ринки залишаються сприйнятливими до різкої корекції. Важливо, щоб фінансові установи були готові до серйозних стресів.

Джерело: Мінфін
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