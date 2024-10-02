До закриття міжбанку курс долара впав на 4 копійки у купівлі та на 2 копійки у продажу. Євро впало на 10 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу.
2 жовтня 2024, 17:36
Курс валют на вечір 2 жовтня: долар та євро трохи впали на міжбанку
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Відкриття 2 жовтня
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Закриття 2 жовтня
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Зміни
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41,27/41,29
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41,23/41,27
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4/2
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45,67/45,68
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45,57/45,60
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10/8
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,15−41,55 грн. Євро купують за 45,73 грн, а продають за 46,30 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,42−41,50, євро — 46,00−46,15 грн.
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Джерело: Мінфін
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