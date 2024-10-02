Кредит на $100 мільйонів: Україна вперше отримає пільгове фінансування від Кореї

Сьогодні, 2 жовтня, міністр фінансів України Сергій Марченко підписав кредитний договір з Експортно-імпортним банком Кореї щодо залучення $100 млн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Залучення $100 млн стане першою фінансовою підтримкою, яка надійде до Держбюджету України від Республіки Корея.

Деталі

Кредит залучається на строк у 20 років, процентна ставка — 1,0% річних. Пільговий період становить 5 років від дати підписання кредитного договору.

«Подальші проєкти, що реалізовуватимуться в рамках двосторонньої співпраці з Корейською стороною, будуть спрямовані на підтримку економічного розвитку України та сприятимуть подальшій взаємовигідній співпраці між країнами», — зазначив Марченко.

Нагадаємо

У квітні 2024 року між урядами України та Республіки Корея було підписано угоду, яка надає можливість Україні залучати кредити на суму до $2,1 млрд протягом 2024 — 2029 років.