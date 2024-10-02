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2 жовтня 2024, 17:16

У вересні до держскарбниці надійшло 52,3 млрд грн митних платежів

Завдяки стабільності функціонування українського бізнесу в порівнянні з попереднім місяцем перерахування до бюджету збільшилися на 1,2 млрд гривень. При цьому індикативний показник надходжень від митниці виконано на 86,9%. Про це йдеться у повідомленні Митниці.

Завдяки стабільності функціонування українського бізнесу в порівнянні з попереднім місяцем перерахування до бюджету збільшилися на 1,2 млрд гривень.
Фото: depositphotos

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За розрахунками Міністерства економіки України, до кінця року слід очікувати зменшення ввезення в країну імпортних товарів, що прямо вплине на кількість митних платежів.

Так, у вересні обʼєми оподаткованого імпорту зменшились у порівнянні з серпнем поточного року на 11% або на 2 315 тис. тонн. Зокрема, суттєво знизився імпорт природного газу — на 58%, прокату плоского — на 51%, нафтопродуктів — на 26%.

Ще одним із ключових чинників, що вплинули на перерахування до бюджету митних платежів, стало збільшення обсягів пільг зі сплати митних платежів до 18,7 млрд грн. Для прикладу, суттєво зросли суми наданої «енергозберігаючої» пільги та пільги при імпорті електромобілів.

Загалом за 9 місяців 2024 року Держмитслужба забезпечила надходження 432,2 млрд грн, що дозволило додатково перерахувати до Державного бюджету 4,1 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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