Google Wallet додав функцію зберігання залізничних квитків

Google розширила функціональність свого застосунку Google Wallet, призначеного для платежів та зберігання різноманітних фінансових даних. Відтепер Google Wallet може імпортувати підтверджені залізничні квитки з облікового запису Gmail. Про це пише FinTechInsider із посиланням на Android Authority.

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Гаманець автоматично імпортуватиме залізничні квитки з акаунта Gmail, як тільки користувач отримає електронний лист з підтвердженням. Залізничні квитки з’являться разом з іншими збереженими проїзними, квитками та картками лояльності.

Розробники Google також покращили роботу застосунку для Wear OS і розширили вебверсію на 28 країн. Додаток для Android також запускається ще в 10 країнах.

Наступним кроком стане впровадження функції оновлення статусу поїздів. Google Wallet буде пропонувати оновлення квитків на поїзди, що зберігаються в додатку, в режимі реального часу.