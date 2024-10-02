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2 жовтня 2024, 15:16

90% інвесторів вважають, що штучний інтелект ефективний для дослідження фінансових продуктів

Штучний інтелект готовий зробити революцію в індустрії управління капіталом. 9 з 10 інвесторів вважають, що технологію ШІ можна ефективно використовувати для дослідження фінансових продуктів і послуг. Про це пише FinTechinsider з посиланням на Finextra.

Штучний інтелект готовий зробити революцію в індустрії управління капіталом. 9 з 10 інвесторів вважають, що технологію ШІ можна ефективно використовувати для дослідження фінансових продуктів і послуг.

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Згідно з глобальним опитуванням Лондонської фондової біржі (LSE) та фірми ThoughtLab, 62% компаній з управління капіталом визнають, що ШІ суттєво змінить їхню діяльність.

Респонденти вказали на переваги підходу з використанням ШІ: автоматизація та швидкість, зменшення кількості помилок, що допускаються вручну, та економічна ефективність. Інвесторів приваблює можливість використання ШІ будь-коли, доступ з різних пристроїв і нижчі витрати.

Втім, дослідники наголосили, що ШІ є не заміною, а доповненням до роботи фінансових консультантів. Майже половина опитаних інвесторів вважає, що головна цінність фінансового радника в найближчі три роки полягатиме у наданні надійних інвестиційних порад.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
gucci
gucci
2 жовтня 2024, 15:55
#
Інвестиційні радники і їхні поради нічого не варті
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YakovBoricov
YakovBoricov
2 жовтня 2024, 16:09
#
Тестував нещодавно Ш І- дуже-дуже багато помилок, технологія настільки недороблена, що дивуюсь як таке взагалі можна було вже продавати. Перспективи у ШІ великі, але наразі воно ще зелене та недолуге, іноді навіть примітив не може вирішити, але навчився вибачатися за зроблені помилки, хоча після знову їх робить)))
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Я_ __
Я_ __
2 жовтня 2024, 17:10
#
В цілому так і на це є причина, бо чату gpt не дають саморозвиватися, йому ставлять рамки, навіть по аналізуваній ним інфі, до 2023 року, якби ШІ дали б саморозвиватися, тоді це і була б та велика перспектива, про котру ти кажеш, а з поточними обмеженнями ШІ дійсно багато в чому здатен помилятися.
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