90% інвесторів вважають, що штучний інтелект ефективний для дослідження фінансових продуктів

Штучний інтелект готовий зробити революцію в індустрії управління капіталом. 9 з 10 інвесторів вважають, що технологію ШІ можна ефективно використовувати для дослідження фінансових продуктів і послуг. Про це пише FinTechinsider з посиланням на Finextra.

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Згідно з глобальним опитуванням Лондонської фондової біржі (LSE) та фірми ThoughtLab, 62% компаній з управління капіталом визнають, що ШІ суттєво змінить їхню діяльність.

Респонденти вказали на переваги підходу з використанням ШІ: автоматизація та швидкість, зменшення кількості помилок, що допускаються вручну, та економічна ефективність. Інвесторів приваблює можливість використання ШІ будь-коли, доступ з різних пристроїв і нижчі витрати.

Втім, дослідники наголосили, що ШІ є не заміною, а доповненням до роботи фінансових консультантів. Майже половина опитаних інвесторів вважає, що головна цінність фінансового радника в найближчі три роки полягатиме у наданні надійних інвестиційних порад.