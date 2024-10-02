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2 жовтня 2024, 14:56

«Кернел» планує повністю погасити єврооблігації на $300 мільйонів у жовтні

Агрохолдинг «Кернел» заявив про намір повністю погасити п'ятирічні єврооблігації на $300 млн зі ставкою 6,5% річних у заплановану дату погашення 17 жовтня цього року і виплатити купон за ними. Про це йдеться в повідомленні компанії на Варшавській фондовій біржі у вівторок, пише Інтерфакс-Україна.

Агрохолдинг «Кернел» заявив про намір повністю погасити п'ятирічні єврооблігації на $300 млн зі ставкою 6,5% річних у заплановану дату погашення 17 жовтня цього року і виплатити купон за ними.
Фото: kernel.ua

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«У відповідь на нещодавні спекуляції на ринку щодо можливої реструктуризації облігацій, компанія хотіла б пояснити, що наразі немає планів щодо зміни початкових умов облігацій.

Після ретельної оцінки свого фінансового становища компанія підтверджує, що має достатню ліквідність і ресурси для виконання своїх зобов'язань у повному обсязі та в строк", — зазначив «Кернел».

Компанія додала, що це рішення наголошує на прихильності компанії до виконання своїх фінансових зобов'язань, і що компанія прагне підтримувати відкритий і прозорий зв'язок із ринком.

Агрохолдинг «Кернел» до війни посідав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (приблизно 7% світового виробництва) та її експорту (приблизно 12%). Є одним із найбільших виробників і продавців бутильованої олії в Україні. Крім того, займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

Чистий прибуток «Кернел» за 2023 ФР склав $299 млн, тоді як попередній рік компанія завершила з чистим збитком $41 млн. Виторг агрохолдингу за 2023 ФР скоротилася на 35% — до $3,455 млрд, проте EBITDA зросла у 2,5 раза — до $544 млн.

За дев'ять місяців 2024 ФР (липень 2023-червень 2024 року) агрохолдинг скоротив чистий прибуток на 53% — до $204 млн за зниження виторгу на 4% — до $2,595 млрд, а його EBITDA знизилася на 36% — до $384 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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