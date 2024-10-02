Google визначить 60 українських стартапів у межах фонду на $10 мільйонів

Фонд підтримки Google для стартапів в Україні (Google for Startups Ukraine Support Fund) профінансує ще мінімум 60 українських стартапів. У межах фонду на $10 мільйонів стартапи отримають гранти у 2025 році.Про це пише dev.ua.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Видання посилається на інтерв'ю керівника Google for Startups у Центральній Європі Міхала Крамаржа виданню Forbes. Наразі фінансування від Google отримали вже понад 30 стартапів, ще мінімум 60 чекають своєї черги.

«Ми хочемо, щоб отримані кошти інвестували в Україні для відбудови економіки. Наша допомога включає кілька аспектів: фінансова підтримка через український фонд, технологічна підтримка з доступом до Google Cloud, а також менторство, що охоплює лідерство та розвиток компанії», — наголосив Краманж.

Фонд розміром $10 млн, запущений у партнерстві з першим і найбільшим акселератором в Україні — 1991, має на меті підтримати технологічні компанії, засновані українцями. Серед критеріїв для отримання коштів Міхал Крамарж виділив: наявність хоча б однієї юридичної особи в Україні та використання ШІ, втім, це не є обовʼязковою умовою.