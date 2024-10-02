Ліквідації на крипторинку перевищили $524 млн за добу, Bitwise подала заявку на XRP-ETF: що нового

Обсяг ліквідацій на крипторинку перевищив $524 млн за добу

У ніч на 2 жовтня 2024 року ціна біткоїна впала до відмітки в $60 200. За добу ціна активу зменшилася на близько 4%. На тлі цього обсяг ліквідацій за ф’ючерсами на ринку криптовалют склав більш ніж $524 млн за 24 години. Про це свідчать дані CoinGlass.

За останню добу було ліквідовано позиції 154 110 трейдерів. Приблизно $452 млн втрат припало на лонг-позиції, понад $72 млн — на шорт.

За активами переважають Ethereum та біткоїн — у парах з цими криптовалютами було ліквідовано позицій на близько $110 млн і $140 млн відповідно.

Найбільші суми ліквідацій вже традиційно були на криптовалютних біржах Binance та OKX — $259,33 млн та $168,92 млн відповідно. Найкрупніша ліквідація на $12,66 млн була зафіксована на Binance у торговій парі BTC/USDT.

На момент написання новини перша криптовалюта торгується поблизу відмітки в $61 634.

Binance додала попередження про ризики для низки токенів

Криптовалютна біржа Binance додала банери та спливаючі попередження для низки монет, які «зазнали значних змін у своїй токеноміці за останні 18 місяців». Про це повідомляє пресслужба компанії.

З 1 жовтня зміни торкнуться таких активів:

Travala (AVA);

Chiliz (CHZ);

Enjin Coin (ENJ);

IOTA (IOTA);

Lisk (LSK);

Metal DAO (MTL);

Orion (ORN);

Self Chain (SLF);

Solar (SXP);

Vanar Chain (VANRY).

Представники платформи пообіцяли й надалі позначати подібним чином монети, токеноміка яких значно змінилася.

Bitwise подала заявку на реєстрацію спотового XRP-ETF

Керуюча цифровими активами Bitwise подала заявку на запуск спотового біржового фонду на базі XRP.

Фірма пообіцяла представити подробиці пізніше.

Новина не призвела до значної реакції XRP. За останню добу актив подешевшав на 3,3% на тлі падіння конкурентів у топ-10 за капіталізацією в діапазоні від 3,4% до 8,2%.

З грудня 2020 року триває судова тяганина SEC проти Ripple щодо статусу XRP.

У липні 2023 року фінтех-фірма здобула часткову перемогу. Суд постановив, що програмні продажі та інші розподіли токена не є пропозицією і реалізацією інвестиційних контрактів.

18% стартапів 2022 року покинули крипторинок — звіт

18% криптостартапів, які отримали фінансування у 2022 році, припинили розробку або повністю покинули ринок. Однак приблизно 80% інших проєктів усе ще працюють. Про це йдеться у звіті Lattice Fund.

Зазначається, що у 2022 році понад 1200 криптостартапів залучили загалом приблизно $5 млрд. Це у 2,5 раза більше, ніж у 2021 році.

За даними експертів, протокол рестейкінгу EigenLayer виявився найуспішнішим зі стартапів, які залучили капітал у 2022 році. У червні 2024 року загальна заблокована вартість (TVL) протоколу перевищила $20 млрд. Крім того, 1 жовтня токен проєкту EIGEN став доступним для стейкінгу і торгівлі на багатьох централізованих криптобіржах.

У звіті йдеться про те, що незважаючи на негативні тенденції, пов’язані з крахом FTX і загальним падінням крипторинку, більшість проєктів все-таки запустили продукт в основній мережі. Тим часом тільки 12% команд залучили повторне фінансування порівняно з 50% у 2021 році.

«Такі екосистеми, як Flow, StarkNet і NEAR, насилу залучали додаткові інвестиції. Це вказує на проблеми, з якими стикаються ці платформи в підтримці інтересу розробників та інвесторів», — заявили в Lattice Fund.

Експерти дійшли висновку, що Ethereum залишилася домінуючою екосистемою з точки зору збору коштів. У 314 проєктів, пов’язаних із цим блокчейном, інвестували приблизно $1,4 млрд. На другому місці опинилася Solana з $350 млн. Збір коштів в екосистемі Polkadot значно знизився на 40%, порівнюючи з 2021 роком.

При цьому абсолютна більшість проєктів, запущених у мережі біткоїна, все ще активні через два роки:

«Варто підкреслити стійкість команд екосистеми біткоїна, які не тільки продовжують працювати, а й демонструють наполегливість, відображаючи надійність самої мережі», — йдеться у звіті.

Інфраструктура і централізовані фінанси (CeFi) виявилися найуспішнішими секторами для інвестицій — 80% і 78% проєктів відповідно змогли запустити продукти в основній мережі.

Незважаючи на відносно непогані результати криптостартапів, які залучили кошти 2022 року, технічно більшість із них опинилися у складному становищі.

«Проблеми посилюються тим, що інвестори переключилися на більш перспективні сектори — наприклад, DePIN і штучний інтелект. Це доводить, що прибуток досягається не гонитвою за тим, що популярно зараз, а пошуком того, що буде актуальним через кілька років», — зазначили в Lattice Fund.