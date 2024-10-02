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2 жовтня 2024, 11:05

Долар різко виріс через ситуацію на Близькому Сході

Долар продемонстрував різке зростання за тиждень на торгах у вівторок після того, як ракетний удар Ірану по Ізраїлю призвів до покупки безпечних активів — інвестори побоюються розширення конфлікту на Близькому Сході, пише Reuters.

Долар продемонстрував різке зростання за тиждень на торгах у вівторок після того, як ракетний удар Ірану по Ізраїлю призвів до покупки безпечних активів — інвестори побоюються розширення конфлікту на Близькому Сході, пише Reuters.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новиниЕскалація конфліктуУ середу Іран заявив, що його ракетна атака на Ізраїль, найбільший військовий напад на державу, закінчилася, якщо не буде подальших провокацій, а Ізраїль і Сполучені Штати пообіцяли завдати удару у відповідь по Тегерану.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новини

Ескалація конфлікту

У середу Іран заявив, що його ракетна атака на Ізраїль, найбільший військовий напад на державу, закінчилася, якщо не буде подальших провокацій, а Ізраїль і Сполучені Штати пообіцяли завдати удару у відповідь по Тегерану. На цьому тлі побоювання з приводу масштабнішої війни посилилися.

Індекс USD напередодні підіймався до 101.39 вперше з 19 вересня, а до закриття трохи відкотився. У середу долар утримується над позначкою 101.00 і станом на 09:07 торгувався в районі 101.27, підростаючи в межах 0,1%.

Дані щодо ринку праці

Додаткову підтримку американська валюта отримала з боку свіжої статистики, яка відобразила зростання кількості відкритих вакансій вище за прогнози. При цьому решта релізів не потішила — виробнича активність скоротилася шостий місяць поспіль.

Тепер долар чекає на нові драйвери, перш за все, з геополітичного фронту. Стратег Westpac Імре Спейзер зазначив, що ситуація на Близькому Сході непередбачувана, але без ескалації настрої на ринку можуть відновитися, і увага повернеться до економіки.

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Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

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Kikudzuki
Kikudzuki
2 жовтня 2024, 11:24
#
Вы конкретно говорите — что украинцам делать: покупать сечас $ или нет??! 😊
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san4os
san4os
2 жовтня 2024, 11:40
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Українці, сидіть в гривні, і чекайте поки долар стане по 45!
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AllexL
AllexL
2 жовтня 2024, 11:43
#
А кто будет виноват, что совет окажется неправильным? ;)
Вот что точно не нужно делать — держать гривну на р/с: либо вложить, либо поменять
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