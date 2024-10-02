Курс валют на 2 жовтня: євро в банках подешевшало на 20 копійок

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці додав 3 копійки, а у продажу втратив 2 копійки. Євро втратило 15 копійок у покупці та 10 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,55 грн. Євро купують за 45,70 грн, а продають за 46,35 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,40−41,48, євро — 45,95−46,20 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,27−41,29 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,67−45,68 грн/євро.

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