Нацбанк з 11 жовтня розширює перелік бенчмарк-ОВДП

Національний банк розширює перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів (бенчмарк-ОВДП). Про це йдеться пишуть «Українські новини» з посиланням на НБУ .

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Нові бенчмарки

Так, з 11 жовтня 2024 року до переліку бенчмарк-ОВДП буде додано ОВДП з ідентифікаційними номерами (ISIN) UA4000232607 і UA4000232615, перше розміщення яких Міністерство фінансів України здійснило 03 вересня 2024 року.

Такими паперами можна покривати до 60% від суми обов’язкових резервів для відповідного періоду утримання.

Таке рішення надалі сприятиме збільшенню активності на аукціонах Міністерства фінансів України із розміщення ОВДП, що важливо для забезпечення фінансування державного бюджету виключно на беземісійній основі.

З 11 січня 2023 року банки отримали можливість зараховувати визначений перелік бенчмарк-ОВДП у покриття до 50% обсягу обов’язкових резервів.

Відповідний перелік визначається Національним банком з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів України.

З 11 жовтня 2024 року він міститиме тринадцять випусків цінних паперів, а саме: UA4000227094, UA4000227102, UA4000227185, UA4000227193, UA4000227201, UA4000227490, UA4000228043, UA4000228381, UA4000228811 UA4000229116, UA4000232177 та нові UA4000232607 і UA4000232615.