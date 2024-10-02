Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 130 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 655 560 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
2 жовтня 2024, 8:16
Втрати ворога за 1 жовтня: 1 130 російських окупантів, 4 танки та 26 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 655560 (+1130) осіб,
- танків — 8887 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 17579 (+32) од,
- артилерійських систем — 18869 (+14) од,
- РСЗВ — 1204 (+0) од,
- засоби ППО — 963 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16348 (+26),
- крилаті ракети — 2613 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 25692 (+71) од,
- спеціальна техніка — 3318 (+4)
Джерело: Мінфін
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