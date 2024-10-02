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2 жовтня 2024, 9:30

Стартує акційний депозит «ПІД3МКА» від РАДАБАНКУ: 17% для Вас і 3% для Перемоги

Прокачайте власні заощадження та підтримайте ЗСУ без зайвих витрат! РАДАБАНК оголошує старт найгарячішої пропозиції осені — депозит«ПІД3МКА» зі ставкою 17% річних у гривні. Ваші гроші працюють на Вас, а разом з тим допомагають армії, адже 3% від прибутку Банк перерахує на підтримку легендарної 3 окремої штурмової бригади ЗСУ!

Навіщо просто зберігати гроші, якщо можна зберігати та допомагати одночасно?

Тільки з 01.10.2024 р. до 30.11.2024 р. у Вас є шанс не просто вигідно розмістити свої заощадження, а й долучитися до благородної місії.

Депозит «ПІД3МКА» пропонує неймовірні умови:

  • Процентна ставка: 17% річних у гривні;
  • Термін акції: з 01.10.2024 р. до 30.11.2024 р. включно (залучення коштів до 17:00 29.11.2024 р.);
  • Мінімальна сума вкладу: 1 000 гривень, максимальна — необмежена.

Нарахування відсотків відбувається щодня, а виплата здійснюється щомісячно. Можливість поповнення та часткового зняття не передбачені, адже гроші працюють на Вас та на перемогу!

Винятковість цього депозиту — допомога армії без зайвих витрат! +3% річних за відповідний період, від суми депозитів, що були залучені під час акції, на Благодійний Фонд «Підтримай 3-тю штурмову». Ваша допомога армії вже закладена в депозит — нічого додатково витрачати не потрібно!

«Економічний фронт — це не тільки сплата податків до бюджету, чи робочі місця, завдяки чому наші співробітники мають змогу волонтерити та донатити. Це й про нашу спільну відповідальність — підтримувати наших воїнів не на словах, а діями. Триває 3-й рік повномасштабного вторгнення та 3-й рік поспіль ми запускаємо акційні депозити, спрямовані на наближення нашої перемоги. Цього року ми підписали меморандум про співпрацю з БФ «Підтримай третю штурмову» та будемо надавати їм допомогу не тільки протягом дії акційного депозиту. Ми також передаємо чіткий меседж нашим майбутнім та наявним Клієнтам: «Зберігаючи свої гроші в нашому Банку, Ви також допомагаєте армії, нічого при цьому не витрачаючи», — зазначає Андрій Грігель, Голова Правління РАДАБАНКУ.

Тож, час діяти! Оформлюйте вклад «ПІД3МКА» до 30 листопада та долучайтеся до перемоги разом з РАДАБАНКОМ! Офіційні правила акції.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
333777n
333777n
2 жовтня 2024, 9:52
#
Три читається як літера з. Тому не підтримка виходить, а підземка з пропущеною е.
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