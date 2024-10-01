До закриття міжбанку курс долара зріс впав на 15 копійок у купівлі та на 12 копійок у продажу. Євро впало на 9 копійок у купівлі та на 12 копійок у продажу.
1 жовтня 2024, 17:32
Курс валют на вечір 1 жовтня: євро подешевшало на міжбанку, а долар зріс
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Відкриття 1 жовтня
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Закриття 1 жовтня
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Зміни
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41,12/41,17
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41,27/41,29
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15/12
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45,79/45,83
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45,70/45,71
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9/12
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,06−41,55 грн. Євро купують за 45,90 грн, а продають за 46,45 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,43−41,50, євро — 46,10−46,30 грн.
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Джерело: Мінфін
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