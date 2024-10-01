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1 жовтня 2024, 19:15

Банк Японії не поспішає: коли чекати на наступне підвищення ставки

Банк Японії, один із небагатьох центральних банків, який зберігає надм’яку монетарну політику, знову підтвердив, що не поспішає з подальшим посиленням умов запозичень.

Голова Банку Японії Кадзуо Уеда у своїх нещодавніх виступах наголосив на необхідності вичікувальної стратегії, враховуючи глобальні економічні ризики та нестабільність на фінансових ринках.

Примітно, що такий підхід частково пояснюється тим, що темпи відновлення японської економіки залишаються досить помірними та схильними до впливу зовнішніх факторів, у тому числі, пом’якшення монетарної політики ФРС США.

Коли очікувати на наступне підвищення японських ставок, розповів фінансовий експерт і консультант компанії Traders Union, Антон Харитонов.

Економічна обстановка в Японії

Протягом десятиліть японська економіка страждала від низької інфляції та стагнації. Щоб подолати ці проблеми, Банк Японії запровадив радикально м’яку монетарну політику з негативними відсотковими ставками та масштабними програмами кількісного пом’якшення.

Проте поточне зростання інфляції до 2%, досягнуте в останні місяці, викликало дискусії щодо можливості посилення політики. Короткострокові ставки були підвищені до 0,25% у липні, що стало знаковою подією після десятиліть стимулювання.

Проте Банк Японії не став продовжувати підвищення ставок, незважаючи на очікування ринку. Головна причина — нестабільні зовнішні умови та невизначеність щодо того, як глобальна економіка розвиватиметься найближчими місяцями.

Погляд на інфляцію

Одним із ключових факторів для майбутнього підвищення ставок залишається базова інфляція. В останні місяці вона стабільно перевищує цільовий показник у 2%, що могло бути сигналом до посилення монетарної політики. Проте Банк Японії явно не поспішає ухвалювати такі рішення.

Кадзуо Уеда зазначив, що жовтневі дані щодо цін на послуги будуть ключовими для визначення того, чи прискорюється інфляція, і лише після ретельного аналізу цих даних очікуються можливі зміни у політиці.

Особливу роль оцінці інфляції грають перегляди цін сфері послуг, які зазвичай відбуваються у жовтні. Уеда підкреслив, що Банк Японії не може спиратися на припущення і потребує фактичних даних для ухвалення остаточного рішення.

Глобальна нестабільність як фактор невизначеності

З огляду на відновлення японської економіки спостерігаються значні зовнішні ризики. Насамперед це стосується США, де Федеральна резервна система (ФРС) вже завершила цикл підвищення ставок, але все ще залишається незрозумілим, чи зможе найбільша економіка світу уникнути рецесії.

У той час як американська інфляція демонструє ознаки уповільнення, дані щодо зайнятості та споживання залишаються нестабільними, що створює додаткову невизначеність на глобальних фінансових ринках.

Кадзуо Уеда неодноразово наголошував на тому, що нестабільні фінансові ринки, особливо за межами Японії, є одним із ключових факторів, які Банк Японії враховує при розробці своєї грошово-кредитної політики.

Він зазначив, що «ми повинні проводити політику своєчасно та належним чином, беручи до уваги різні невизначеності», вказуючи на те, що будь-які рішення щодо ставок прийматимуться з обережністю.

Нещодавнє зміцнення ієни також пом’якшило тиск на інфляцію, знизивши вартість імпортних товарів, що дає Банку Японії більше часу для оцінки ситуації. На тлі таких даних він сигналізував про те, що його рішення про чергове підвищення ставок може бути відкладено до грудня, коли будуть доступні повніші дані про стан світової економіки.

Довгострокові перспективи

Більшість економістів, опитаних агентством Reuters, все ще очікують, що Банк Японії підвищить ставки до кінця року. Однак деякі аналітики вважають, що це рішення можуть відкласти на більший термін, якщо зовнішні ризики залишаться на високому рівні. Очікування щодо подальших кроків банку дуже залежать від динаміки зовнішніх чинників, особливо економік США та Китаю.

Японська економіка, незважаючи на деяке зростання останніми місяцями, продовжує залежати від експорту. Уповільнення глобального зростання або скорочення попиту на японські товари можуть суттєво вплинути на її перспективи, і це також є фактором, який стримує Банк Японії від швидкого посилення політики.

Коли чекати на наступне підвищення ставки?

На тлі всіх цих факторів аналітики та учасники ринку продовжують уважно стежити за коментарями Банку Японії. Основним орієнтиром залишається інфляція, і якщо зростання цін у сфері послуг у Японії в жовтні виявиться вищим за очікування, це може стати сигналом до підвищення ставок вже в грудні. В іншому випадку центробанк продовжуватиме дотримуватися вичікувальної політики до початку 2025 року.

Таким чином, поточне становище Банку Японії відображає баланс між внутрішніми економічними даними та глобальними ризиками. Незважаючи на інфляційні загрози, регулятор виявляє обережність та обирає шлях поступовості.

Найближчими місяцями ключовим фактором для ухвалення рішення про ставки стануть зовнішні ризики та вплив на японську економіку світових процесів. У той час як інші центральні банки вже активно знижують ставки, Банк Японії поки що робить паузу, що створює ґрунт для подальших дискусій щодо часу наступного підвищення.

Джерело: Мінфін
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