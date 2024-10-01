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1 жовтня 2024, 18:44

НКРЕКП запропонувала підвищити з 31 жовтня граничні ціни на електроенергію

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на засіданні 1 жовтня схвалила проєкт постанови «Про граничні ціни на ринку „на добу наперед“, внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку». Попереднє підвищення цін було в червні, пише Forbes.ua.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на засіданні 1 жовтня схвалила проєкт постанови «Про граничні ціни на ринку „на добу наперед“, внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку».
Фото: depositphotos

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Які тарифи пропонують

Максимальні ціни на ринку «на добу наперед» та «внутрішньодобовому ринку» запропонували підвищити з 31 жовтня до таких рівнів: з 00:00 до 07:00 — 5600,00 грн/МВт·год; з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 — 6900,00 грн/МВт·год; з 17:00 до 23:00 — 9000,00 грн/МВт·год. Мінімальна гранична ціна — 10,00 грн/МВт·год.

Запропоновані максимальні ціни на «балансуючому ринку»: з 00:00 до 07:00 — 6600,00 грн/МВт·год; з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 — 8250,00 грн/МВт·год; з 17:00 до 23:00 — 10 000,00 грн/МВт·год. Мінімальна гранична ціна — 0,01 грн/МВт·год.

Причина перегляду граничних цін, згідно з поясненням НКРЕКП, полягає в необхідності забезпечити умови для комерційного імпорту електроенергії з країн Європи з метою покриття можливого дефіциту потужності в осінньо-зимовий період під час російських атак на енергосистему.

Рішення не вплине на фіксований рівень цін на електроенергію для населення, запевнили в НКРЕКП.​

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Turbo Apricot
Turbo Apricot
1 жовтня 2024, 19:27
#
Українською економікою потужно керують п’ять-шість менеджерів
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