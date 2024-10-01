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1 жовтня 2024, 18:23

Депутати виявили можливі джерела додаткових 50 мільярдів для бюджету — Гетманцев

Народні депутати подали до проєкту держбюджету-2025 правки, які містять додатковий ресурс надходжень у сумі 50 млрд грн. Про це повідомляє голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Народні депутати подали до проєкту держбюджету-2025 правки, які містять додатковий ресурс надходжень у сумі 50 млрд грн.
Фото: НБУ

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«Опрацювавши проєкт бюджету, ми з колегами пропонуємо додатковий ресурс. Він невеликий, бо складає лише 1,3% видатків бюджету, утім є реальним. Мова йде про 50 млрд грн», — заявив Гетманцев.

За його словами, джерелом надходження цих коштів можуть стати збільшений до 50% податок на банки за 2024 рік, дооцінка надходжень від імпортного ПДВ, що як і минулого року наразі є заниженими.

Депутати також пропонують скоротити низку менш пріоритетних під час війни видатків, зокрема, на утримання органів влади, на неефективні бюджетні програми (по типу реструктуризації вугільних підприємств) або програми, повернення до яких зараз не на часі, наприклад, частково відновлюваний Дорожній фонд (окрім обслуговування раніше взятих боргів).

Куди пропонують спрямувати кошти

З цих 50 млрд грн, депутати пропонують спрямувати:

  • 60% (майже 30 млрд грн) — на посилення обороноздатності (розвиток, закупівлю, модернізацію ОВТ, на виконання державних цільових програм розвитку ОПК, закупівлю дронів, на ГУР, СБУ, прикордонну службу та ін. — всім хто боронить нашу державу),
  • 19 % (9,7 млрд грн) — на десятки програм у сфері соціального захисту населення, освіти, медицини і підтримки територіальних громад (насамперед, у частині делегованих соціальних видатків).
  • 18 % (9 млрд грн) — на підтримку економіки (за рахунок чого можна буде частково відновити такі важливі програми, як цивільне розмінування, на яке пропонують виділити 2 млрд грн; програми часткового відшкодування купівлі вартості вітчизняної с/г техніки, підтримки індустріальних парків, проектів з великими інвестиціями, фонду розвитку підприємництва, фермерських господарств тощо).
  • Решта 3 % (1,3 млрд грн) — на посилення євроінтеграції, діджиталізації.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

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+30
Vlad UKR
Vlad UKR
1 жовтня 2024, 18:44
#
Нажаль депутати не побачили додаткові мільярди в своїх кишенях.
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0
Kikudzuki
Kikudzuki
1 жовтня 2024, 20:01
#
Побачили, побачили… Только у них это доход, а не расход… 🙂😢
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