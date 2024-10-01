Депутати виявили можливі джерела додаткових 50 мільярдів для бюджету — Гетманцев

Народні депутати подали до проєкту держбюджету-2025 правки, які містять додатковий ресурс надходжень у сумі 50 млрд грн. Про це повідомляє голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев .

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«Опрацювавши проєкт бюджету, ми з колегами пропонуємо додатковий ресурс. Він невеликий, бо складає лише 1,3% видатків бюджету, утім є реальним. Мова йде про 50 млрд грн», — заявив Гетманцев.

За його словами, джерелом надходження цих коштів можуть стати збільшений до 50% податок на банки за 2024 рік, дооцінка надходжень від імпортного ПДВ, що як і минулого року наразі є заниженими.

Депутати також пропонують скоротити низку менш пріоритетних під час війни видатків, зокрема, на утримання органів влади, на неефективні бюджетні програми (по типу реструктуризації вугільних підприємств) або програми, повернення до яких зараз не на часі, наприклад, частково відновлюваний Дорожній фонд (окрім обслуговування раніше взятих боргів).

Куди пропонують спрямувати кошти

З цих 50 млрд грн, депутати пропонують спрямувати: