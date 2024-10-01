Маркетингова конференція ROMI 2024: хто ще встигне доєднатися і що чекає учасників

До маркетингової конференції ROMI залишилися лічені дні. Найкреативніші власники агенцій, маркетологи, СММники, таргетологи та всі дотичні до маркетингу фахівці зберуться в одному місці, щоб надихнутися та поділитися досвідом. Подія відбудеться в Chamber Plaza у Києві 4 жовтня.

На учасників заходу чекає насичена програма, долучитися до якої можна як онлайн, так і офлайн. На конференції буде два потоки, які відбудуться паралельно. Загалом очікуються виступи понад 30 спікерів, серед яких будуть беззаперечні експерти та гігантами маркетингу у різних сферах бізнесу — СМО, очільники маркетингових відділів та керівництво відомих українських та європейських брендів таких як Netpeak Group Ukraine, AUTODOC, Mate academy, Promodo, Prom.ua та багатьох інших.

На учасників заходу чекають 9 годин концентрованого контенту про дієві стратегії у маркетингу, використання ШІ, додаткові джерела трафіку, шляхи залучення нових клієнтів тощо. Конференція відбудеться за будь-яких умов, а безпека учасників гарантована, адже локація має надійне укриття.

Ви ще встигнете вскочити в останній вагон, тож покваптеся придбати квитки на маркетингову конференцію ROMI за посиланням, щоб отримати свою порцію натхнення та мотивації!

Партнери заходу

Проведення конференції було б неможливим без підтримки надійних партнерів. Серед них омніканальна Customer Data Platform eSputnik — українська ІТ-компанія, яка понад 12 років розробляє програмне забезпечення для збирання, уніфікації, сегментації та активації даних клієнтів з метою керування користувацьким досвідом і збільшення прибутку бізнесу.

Захід відбудеться також за сприяння PSP Platon — одного з лідерів платіжних послуг в Україні. Платіжний провайдер здійснює процесинг платежів і надає послуги широкому спектру українських учасників ринку електронної комерції. У своєму портфелі сервісів компанія має як стандартні e-commerce продукти, так і спеціалізовані рішення для кредитних організацій, освітніх проєктів, інтернет і хостинг провайдерів, а також квиткових і букінг операторів.

Організатори конференції ROMI щиро вдячні партнерам за підтримку та допомогу.