«єОселя»: З програмою видано іпотечних кредитів на 21 млрд гривень

В рамках програми доступної іпотеки «єОселя» видано 13,1 тис. пільгових іпотечних кредитів на загальну суму понад 21 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні уряду.

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Доступна іпотека

«Ще 143 родини отримали кредити на суму 253 млн грн у рамках урядової програми „єОселя“ за минулий тиждень. Всього за весь час дії програми видано 13 117 кредитів на загальну суму понад 21 млрд грн», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що минулого тижня пільгові іпотечні кредити отримали 72 військовослужбовці та силовики, 9 педагогів, 12 медиків, 1 науковець, 39 родин без власного житла, 3 родини внутрішньо переміщених осіб, 7 ветеранів.