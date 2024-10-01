В рамках програми доступної іпотеки «єОселя» видано 13,1 тис. пільгових іпотечних кредитів на загальну суму понад 21 млрд гривень. Про цейдеться у повідомленні уряду.
1 жовтня 2024, 17:40
«єОселя»: З програмою видано іпотечних кредитів на 21 млрд гривень
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Доступна іпотека
«Ще 143 родини отримали кредити на суму 253 млн грн у рамках урядової програми „єОселя“ за минулий тиждень. Всього за весь час дії програми видано 13 117 кредитів на загальну суму понад 21 млрд грн», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що минулого тижня пільгові іпотечні кредити отримали 72 військовослужбовці та силовики, 9 педагогів, 12 медиків, 1 науковець, 39 родин без власного житла, 3 родини внутрішньо переміщених осіб, 7 ветеранів.
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Джерело: Мінфін
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