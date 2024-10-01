Виробник смарт-кілець Oura Ring планує подвоїти продажі до $500 млн цьогоріч

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
1 жовтня 2024, 17:05

Виробник смарт-кілець Oura Ring планує подвоїти продажі до $500 млн цьогоріч

Фінська компанія Oura Health Oy, відома своїми кільцями для фітнес-трекінгу, планує подвоїти річний обсяг продажів до $500 мільйонів цього року і прогнозує «здорове» зростання до 2025 року, за словами генерального директора компанії Тома Хейла, повідомляє Bloomberg.

Фінська компанія Oura Health Oy, відома своїми кільцями для фітнес-трекінгу, планує подвоїти річний обсяг продажів до $500 мільйонів цього року і прогнозує «здорове» зростання до 2025 року, за словами генерального директора компанії Тома Хейла, повідомляє Bloomberg.►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниПлани компаніїВ інтерв'ю Хейл зазначив, що Oura створила віддану клієнтську базу, продавши на сьогодні понад 2,5 мільйона кілець.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Плани компанії

В інтерв'ю Хейл зазначив, що Oura створила віддану клієнтську базу, продавши на сьогодні понад 2,5 мільйона кілець. Попри цей успіх, компанія ще не готується до первинного публічного розміщення акцій (IPO), додав він.

Заснована 11 років тому, компанія Oura стала піонером у створенні трекерів активності, що носяться на пальцях, і отримує дохід від продажу своїх перснів за ціною $299 за штуку, разом з щомісячною підпискою у розмірі $6. Хоча ринок розумних кілець є більш нішевим порівняно зі смартгодинниками чи навушниками, він стає все більш конкурентним — Samsung нещодавно випустила кільце Galaxy Ring вартістю $400.

Ціль на $500 млн

Проте Хейл залишається оптимістом щодо майбутнього Oura. Він підкреслив, що прибуток компанії нагадує прибуток фірми, що займається розробкою програмного забезпечення, а не виробником обладнання, а сильне утримання клієнтів сприяє зростанню. Він також підтвердив, що Oura планує досягти близько $500 млн доходу у 2024 році, що вдвічі перевищує показники 2023 року.

Наразі близько 80% доходів Oura отримують від продажу апаратного забезпечення, а решту 20% — від підписки на програмне забезпечення. Хейл очікує, що частка програмного забезпечення з часом зростатиме, і зазначив, що Oura на два роки випереджає свої цілі щодо прибутковості.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає malfar и 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами