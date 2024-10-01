Виробник смарт-кілець Oura Ring планує подвоїти продажі до $500 млн цьогоріч

Фінська компанія Oura Health Oy, відома своїми кільцями для фітнес-трекінгу, планує подвоїти річний обсяг продажів до $500 мільйонів цього року і прогнозує «здорове» зростання до 2025 року, за словами генерального директора компанії Тома Хейла, повідомляє Bloomberg.

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Плани компанії

В інтерв'ю Хейл зазначив, що Oura створила віддану клієнтську базу, продавши на сьогодні понад 2,5 мільйона кілець. Попри цей успіх, компанія ще не готується до первинного публічного розміщення акцій (IPO), додав він.

Заснована 11 років тому, компанія Oura стала піонером у створенні трекерів активності, що носяться на пальцях, і отримує дохід від продажу своїх перснів за ціною $299 за штуку, разом з щомісячною підпискою у розмірі $6. Хоча ринок розумних кілець є більш нішевим порівняно зі смартгодинниками чи навушниками, він стає все більш конкурентним — Samsung нещодавно випустила кільце Galaxy Ring вартістю $400.

Ціль на $500 млн

Проте Хейл залишається оптимістом щодо майбутнього Oura. Він підкреслив, що прибуток компанії нагадує прибуток фірми, що займається розробкою програмного забезпечення, а не виробником обладнання, а сильне утримання клієнтів сприяє зростанню. Він також підтвердив, що Oura планує досягти близько $500 млн доходу у 2024 році, що вдвічі перевищує показники 2023 року.

Наразі близько 80% доходів Oura отримують від продажу апаратного забезпечення, а решту 20% — від підписки на програмне забезпечення. Хейл очікує, що частка програмного забезпечення з часом зростатиме, і зазначив, що Oura на два роки випереджає свої цілі щодо прибутковості.