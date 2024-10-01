Інфляція в єврозоні впала нижче за мету ЄЦБ вперше з 2021 року

Інфляція в єврозоні уповільнилась до 1,8% у вересні, опинившись нижче за цільовий показник ЄЦБ у 2% вперше з 2021 року, свідчать дані статистичного агентства Eurostat, опубліковані у вівторок. Про це пише CNBC.

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Показник збігся з очікуваннями економістів, опитаних агентством Reuters, після того, як у серпні річна інфляція досягла трирічного мінімуму в 2,2%.

Базовий рівень інфляції, який виключає більш волатильні ціни на енергоносії та продукти харчування, становив 2,7%. Прогнозувалося, що він залишиться незмінним порівняно із серпневим показником у 2,8%.

Дані були опубліковані після того, як у вересні інфляція в кількох ключових країнах єврозони, включаючи Францію та Німеччину, опустилася нижче за цільовий рівень у 2%, встановленого ЄЦБ.