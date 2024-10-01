Robinhood розширює криптовалютні сервіси в Європі: тепер доступні депозити та виведення коштів

Криптовалютний підрозділ Robinhood оголосив про важливе оновлення для своїх європейських клієнтів, пише Hashtelegraph.

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Що це означає

Тепер користувачі отримали можливість вносити та виводити більше 20 цифрових активів, включаючи такі популярні криптовалюти, як біткоін (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) та USD Coin (USDC).

Це рішення було ухвалене у відповідь на зростаючий попит з боку європейських користувачів і є частиною ширшої стратегії компанії щодо розширення своєї присутності в Європі.

Robinhood позиціонує цей крок як спосіб надати користувачам більший контроль над їх цифровими активами та спростити доступ до децентралізованих фінансів (DeFi).

Задоволення потреб користувачів

Йоханн Кербрат, віцепрезидент і генеральний директор Robinhood Crypto, наголосив на важливості цього оновлення: «Це була одна з найбільш затребуваних функцій серед наших клієнтів», — повідомив він в інтерв'ю Decrypt.

Запуск нової функції відбувається на тлі посилення регулятивного нагляду за цифровими активами у Європі. Нещодавно в Європейському союзі було схвалено регламент Markets in Crypto-Assets (MiCA), який встановлює чіткі стандарти для криптовалютних компаній, що працюють у регіоні.

Регуляторні виклики

Нові правила, які вводитимуться поетапно, в основному зосереджені на випуску стейблкоїнів, заходах боротьби з відмиванням грошей та захисту споживачів. Такі країни, як Німеччина та Франція, вже запровадили суворі вимоги до ліцензування для постачальників криптопослуг.

Однак ці зміни, схоже, не налякали каліфорнійську компанію від амбітних планів зростання. «Ми — велика компанія і звикли працювати з регуляторами», — зазначив Кербрат. «Із самого початку ми звернулися до регулятора, у нас були зустрічі та дискусії з ними».

Безпека на першому місці

Відповідаючи на питання про безпеку активів клієнтів, Кербрат повідомив, що більшість активів зберігається в холодних гаманцях, а компанія також використовує страхування від кіберзлочинів для захисту від фішингових атак. Robinhood також впроваджує додаткові заходи безпеки, включаючи навчання користувачів та сканування транзакцій для захисту від потенційних шахрайств.