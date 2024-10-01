Махінації на понад 600 млн: завершено розслідування проти керівників банку «Фінанси та Кредит»

Правоохоронці завершили розслідування щодо голови правління банку « Фінанси та Кредит » і двох його заступників, яких підозрюють у розтраті понад 608 млн грн банку. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

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Їм інкриміновано участь у злочинній організації та розтрату ввіреного їм майна (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України).

Розслідування справи

Розслідуванням встановлено, що учасники злочинної організації, будучи членами кредитного комітету банку, у 2010 році оформили кредитні договори на підконтрольну власнику фінустанови новостворену юридичну особу. Вона не мала обігових коштів та кредитної історії, а також не мала у власності будь-якого майна.

У подальшому учасники злочинної організації виготовляли зовнішньоекономічні контракти між підприємством з однієї сторони та підконтрольними організатору компаніями-нерезидентами з іншої сторони з метою використання їх, як підстави для виведення коштів з банку позичальником.

«За результатами такої протиправної діяльності з рахунків банку незаконно виділено сотні мільйонів кредитних коштів. В подальшому їх перераховано на рахунки компаній-нерезидентів, які також є підконтрольними членам злочинної організації. Тобто фактично виведено з території України і не повернуто банку понад 608 млн грн», — йдеться у повідомленні.

Наразі підозрювані перебувають під вартою. Керівникам банку та їх захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів в порядку ст. 290 КПК України.

Крім того, триває розслідування стосовно фактичного власника банку «Фінанси та Кредит» за фактами створення злочинної організації й участі у ній, розтрати та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).