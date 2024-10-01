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1 жовтня 2024, 13:49

Експорт IT-послуг з України у серпні впав до найнижчого показника від початку року

Український експорт IT-послуг у серпні знизився на 10,4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і становив $507 млн. Це найнижчий показник від початку року. Про це свідчать дані НБУ, пише Forbes.ua.

Український експорт IT-послуг у серпні знизився на 10,4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і становив $507 млн.
Фото: depositphotos

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Падіння ІТ експорту

У серпні експорт знизився на 7%, порівняно із липнем ($545 млн) і на 1%, порівняно з червнем цього року ($512 млн).

За перші вісім місяців року експорт IT-послуг скоротився на 5% до $4,3 млрд, порівняно з аналогічним періодом минулого року ($4,5 млрд).

Частка ІТ-послуг у структурі всього експорту послуг у червні склала 37%, для порівняння у серпні минулого року вона становила 40,5%.

Нагадаємо

За останні 10 років експорт українських ІТ-послуг щорічно зростав на 20−30%. У 2023 році він скоротився на 8,4%, до $6,7 млрд, проти 2022 року, коли цей показник досяг рекордних $7,3 млрд.

У 2023-му експорт українських IT-послуг становив у середньому $560 млн на місяць, що на майже 9,3% менше, ніж у 2022-му.

Основні країни-партнери України — США, Мальта, Велика Британія, Кіпр та Ізраїль.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 8

+
+15
nitrolog
nitrolog
1 жовтня 2024, 14:34
#
Ну не знаю, тут багато людей через заздрість кажуть що від айтішників толку 0, купаються в баблі тільки і нічого не дають державі, треба взагалі їх заборонити як касту
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0
korvin29
korvin29
1 жовтня 2024, 14:46
#
Так IT сектор постепенно релоцируется в другие страны. Айтишники могут аналоги ФОПов открывать и в других странах, компании перерегистрируются в других странах. И еще момент, заказчик не особо хочет сейчас открывать новый проект в Украине, когда айтишника просто могут похитить с улицы и на передовую
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0
Mini Mi
Mini Mi
1 жовтня 2024, 15:12
#
А ещё больше не тупо уходит в тень
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0
JWT
JWT
1 жовтня 2024, 17:11
#
Ось я тобі як людина дуже тісно пов’язана з IT відповім.

Мене відверто бісять айтішніки ФОПи, які отримують 4к+ USD в місяць і не хочуть платити ані цента податків з власної кишені. Настільки є жаднібні лиця, які торгуються, щоб всі податки за них планила компанія. На зарплату меншу, але офіційну вони відкрито говорять «ні, я піду туди, де буду далі ФОПом, або беріть абсолютно всі податки на себе». Ця сфера не повинна мати жодних приференцій в податках, абсолютно всі гравці мають змогу платити full price.
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0
nitrolog
nitrolog
1 жовтня 2024, 17:39
#
Ну це називається ринок, якщо є попит на нього і він просить за нього податки заплатити і при цьому його все одно беруть, то в чому вина айтішника? В тому що він знає собі ціну і може торгуватися?

Як ваш спіч пов’язаний з тим що айтішники нехороші люди і з тим що експорт падає?
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0
vt313
vt313
1 жовтня 2024, 16:34
#
Це світова тенденція.
Український ІТ сектор занадто малий, щоб впливати на світові тенденції.
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0
Pablito
Pablito
1 жовтня 2024, 16:39
#
Не дуже можна займатись IT в Україні зараз через імовірність бути непередбачувано бусифікованим. Як можна розпочинати проект, не знаючи, чи залишиться хтось його виконувати.
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0
vt313
vt313
1 жовтня 2024, 16:46
#
Досить рідкісна ситуація
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