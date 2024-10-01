Експорт IT-послуг з України у серпні впав до найнижчого показника від початку року

Український експорт IT-послуг у серпні знизився на 10,4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і становив $507 млн. Це найнижчий показник від початку року. Про це свідчать дані НБУ , пише Forbes.ua.

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Падіння ІТ експорту

У серпні експорт знизився на 7%, порівняно із липнем ($545 млн) і на 1%, порівняно з червнем цього року ($512 млн).

За перші вісім місяців року експорт IT-послуг скоротився на 5% до $4,3 млрд, порівняно з аналогічним періодом минулого року ($4,5 млрд).

Частка ІТ-послуг у структурі всього експорту послуг у червні склала 37%, для порівняння у серпні минулого року вона становила 40,5%.

Нагадаємо

За останні 10 років експорт українських ІТ-послуг щорічно зростав на 20−30%. У 2023 році він скоротився на 8,4%, до $6,7 млрд, проти 2022 року, коли цей показник досяг рекордних $7,3 млрд.

У 2023-му експорт українських IT-послуг становив у середньому $560 млн на місяць, що на майже 9,3% менше, ніж у 2022-му.

Основні країни-партнери України — США, Мальта, Велика Британія, Кіпр та Ізраїль.