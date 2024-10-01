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1 жовтня 2024, 13:10

Енергоатом вивів з ремонту потужний атомний блок АЕС

Після планового ремонту, фахівці «Енергоатома» під'єднали до мережі енергоблок однієї з АЕС. Про це повідомляє пресслужба атомної компанії.

Після планового ремонту, фахівці «Енергоатома» під'єднали до мережі енергоблок однієї з АЕС.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Зазначається, що блок вивели з ремонту на 12 днів раніше запланованого терміну. Після виходу блоку на повну потужність, вітчизняна енергосистема зміцниться на 1000 МВт.

У пресслужбі енергокомпанії підкреслили, що ремонтна кампанія виходить на фінішну пряму і до початку опалювального сезону всі дев'ять енергоблоків, які розташовані на підконтрольній Україні території, будуть готові до роботи.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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3212242
3212242
1 жовтня 2024, 13:43
#
«Енергоатом вивів з ремонту потужний та незламний атомний блок АЕС»
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