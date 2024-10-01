Енергоатом вивів з ремонту потужний атомний блок АЕС

Після планового ремонту, фахівці «Енергоатома» під'єднали до мережі енергоблок однієї з АЕС. Про це повідомляє пресслужба атомної компанії.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Зазначається, що блок вивели з ремонту на 12 днів раніше запланованого терміну. Після виходу блоку на повну потужність, вітчизняна енергосистема зміцниться на 1000 МВт.

У пресслужбі енергокомпанії підкреслили, що ремонтна кампанія виходить на фінішну пряму і до початку опалювального сезону всі дев'ять енергоблоків, які розташовані на підконтрольній Україні території, будуть готові до роботи.