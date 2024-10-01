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1 жовтня 2024, 12:46

Укренерго прогнозує незначні обмеження електрики взимку

За умови низьких температур (мінус 10−15 градусів) енергетики можуть застосовувати одну чергу у графіках відключень у ранкові та вечірні години. За теплої погоди Україна зможе пройти опалювальний сезон без відключень. Про це повідомив в.о. голови правління НЕК «Укренерго» Олексій Брехт,передає Укрінформ.

За умови низьких температур (мінус 10−15 градусів) енергетики можуть застосовувати одну чергу у графіках відключень у ранкові та вечірні години.
Фото: depositphotos

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Прогноз Укренерго

Він зазначив, що Укренерго підготувало оновлений прогнозний баланс на осінньо-зимовий період. «Цей документ передбачає, що у трьох місяцях — грудень, січень і лютий — нас можуть очікувати певні незначні обмеження у споживанні електроенергії», — сказав Брехт.

За його словами, потреба обмежувати споживання може виникнути у ранкові та вечірні години у робочі дні.

«При температурі, яка буде „нульовою“ або характеризуватиметься позитивними значеннями ми будемо проходити цей період без обмежень. Якщо говорити про температуру мінус 10−15 градусів, то обмеження можливі. Але вони не мають сягати понад 1−1,5 ГВт, що співмірно одній черзі у графіках відключень», — зауважив Брехт.

Очільник Укренерго наголосив, що компанія відпрацьовує механізми для компенсації дефіциту в енергосистемі, одним із таких механізмів є імпорт. За словами Брехта, наразі йдеться про потенційну можливість збільшення потужності перетину на 300 МВт — до 2 ГВт.

Другим механізмом подолання дефіциту є аварійна допомога. Розглядається також і відновлення та будівництво нової генерації.

«За попередніми оцінками, реальних об'єктів, які можуть бути введені в експлуатацію або відремонтовані цьогоріч, це близько 500 МВт потужностей. Із них половина — об'єкти розподіленої генерації», — повідомив Брехт.

Ще 250 МВт потужностей може надати енергосистемі будівництво плавучих електростанцій.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+7
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
1 жовтня 2024, 13:10
#
Я так понимаю график с «соседями» тоже согласовали, а то у них могут быть другие планы на энергетику Украины. как всегда бла, бла, бла, а вот цену на электроэнергию точно повысите.
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0
Я_ __
Я_ __
1 жовтня 2024, 13:43
#
Це все звісно прикольно, але для чого трошки раніше вже лякали всіх, що світла не буде по 18 годин, треба запасатися водою (що фізично не можливо, тільки на 2−3 дні), їжею і так далі…

І для тих «геніїв», хто захоче сказати, що попередні прогнози були на випадок обстрілів, так, добре, наче взимку війна «чарівним» чином закінчиться і обстрілювати орки нас припинять, сенс від цього ультраоптимістичного прогнозу тоді))0)
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
1 жовтня 2024, 13:45
#
А де вже ділися прогнози про відключення до 20-и годин на добу?
Хто платівку поміняв?
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