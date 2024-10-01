Біткоїн у вересні зріс на 7,3%, місячний обсяг продажів NFT оновив мінімум: що нового на ринку

Біткоїн у вересні зріс на 7,3%, Ethereum — на 3,5%

Місячний приріст ціни біткоїна у вересні 2024 року склав 7,29%, це новий історичний максимум. Ethereum також відзначився позитивною динамікою — 3,5%. Про це свідчать дані CoinGlass.

Біткоїн закривав вересень «у плюсі» тільки тричі до цього. Попередній максимум був встановлений у 2016 році на рівні трохи більше 6%.

На момент написання новини біткоїн торгується на рівні $64 000, Ethereum — $2 655.

Обсяг продажів у NFT-секторі досягнув мінімуму з січня 2021 року

Місячний обсяг продажів NFT оновив мінімум. У вересні 2024 року він склав $297,6 млн, востаннє нижчий показник спостерігався ще у січні 2021 року, згідно з CryptoSlam.

Відомо, що за місяць 464 524 користувачі продавали NFT, натомість 864 552 — купували, середня сума продажу склала $60,07. Загалом у секторі здійснили понад 4,95 млн транзакцій.

Три найдорожчі NFT були продані з колекції CryptoPunk, за 620 ETH, 550 ETH та 475 ETH.

Обсяг продажів NFT у мережі Ethereum за останні 30 днів є найбільшим серед усіх блокчейнів — $107,9 млн. У біткоїні цей показник склав $63,3 млн за аналогічний період, у Solana — $61,4 млн, Polygon — $27,15 млн. П’ятірку замикає Immutable — $14,3 млн.

Станом на 30 вересня 2024 року обсяг фіктивної торгівлі (wash-trading) за місяць склав близько $48,3 млн у топ-10 блокчейнах.

FTX компенсує 100% активів привілейованим акціонерам

Біржа FTX, що зазнала краху, представила деякі деталі плану з виплати компенсацій. Зокрема, компанія заявила, що має намір повернути 100% активів, що належать привілейованим акціонерам.

За словами команди FTX, згадані клієнти є жертвами шахрайської схеми підприємця Сема Бенкмана-Фріда та екскерівництва платформи. З цієї причини привілейовані акціонери, поряд із кредиторами, мають право на відшкодування збитків.

Біржа планує повернути цій категорії клієнтів усі їхні активи, що перебували на момент банкрутства компанії під її контролем. Процес розподілу коштів контролює Міністерство юстиції США (DOJ).

У FTX зазначили, що деякі привілейовані акціонери мають конкуруючі між собою претензії. Фахівцям платформи та представникам DOJ належить залагодити суперечки й знайти компромісне для всіх учасників рішення, заявили в компанії.

«Мирова угода, якщо вона буде прийнятною для Мін'юсту, вирішить їх у спосіб, який, на думку FTX, буде справедливим для обох сторін і дасть змогу уникнути конфлікту інтересів», — наголосили в FTX.

Керівництво фірми сподівається, що вдасться уникнути затяжного спору між згаданою категорією осіб. Компанія пропонує використовувати централізований процес розподілу. Такий підхід, на думку FTX, дасть змогу прискорити виплати та уникнути «надлишкових витрат».

Шахрай обманув криптоінвесторів на понад $650 000

За останній рік британський шахрай під псевдонімом Ape 31 обманув близько 250 криптоінвесторів, викравши більш ніж $650 000. Про це повідомляє криптоаналітик ZachXBT.

Експерт заявив, що зловмисник публікував підроблені скриншоти прибутку від торгівлі ф’ючерсами на криптовалюти. Згодом він створив новинний акаунт і переконував жертв скористатися його платними послугами. Насправді ж він виманював якомога більше коштів та блокував людей.

«Одна жертва відправила шахраю $500 для копітрейдингу. Після оплати він попросив ще $20 000 для торгівлі. Згодом Ape 31 дав жертві API-ключ для „спостереження“ за угодами, які насправді є фальшивими, показує жертві підроблені скриншоти прибутку, щоб змусити її думати, що вона сильно піднялася», — експерт описав з одних прикладів шахрайства.

Пізніше шахрай шантажує людину, змушуючи її відправити ще $20 000, стверджуючи, що не може претендувати на прибуток, доки не буде відправлено більше. У підсумку він заблокував жертву.