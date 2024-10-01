У вівторок на готівковому ринку курс долара втратив 1 копійку у купівлі та 3 копійки у продажу. Євро подешевшало на 3 копійки у купівлі та не змінилося у продажу.
1 жовтня 2024, 10:41
Курс валют на 1 жовтня: долар та євро дешевшають у банках та обмінниках
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках у покупці та у продажу втратив 4 копійки. Євро втратило 10 копійок у покупці та 9 копійок у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,05−41,55 грн. Євро купують за 45,82 грн, а продають за 46,45 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,41−41,50, євро — 46,23−46,40 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,12−41,17 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,79−45,83 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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