Курс валют на 1 жовтня: долар та євро дешевшають у банках та обмінниках

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці та у продажу втратив 4 копійки. Євро втратило 10 копійок у покупці та 9 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,05−41,55 грн. Євро купують за 45,82 грн, а продають за 46,45 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,41−41,50, євро — 46,23−46,40 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,12−41,17 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,79−45,83 грн/євро.

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