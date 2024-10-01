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1 жовтня 2024, 9:53

Банки Китаю стали відмовлятися від роботи з продавцями на російських маркетплейсах

Китайські банки почали частіше відмовляти у проведенні платежів клієнтам, які закуповують у Китаї товари для російських маркетплейсів. Про це пише Moscow Times.

Китайські банки почали частіше відмовляти у проведенні платежів клієнтам, які закуповують у Китаї товари для російських маркетплейсів.
Фото: depositphotos

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Що відомо

У січні-серпні 2024 року на Китай припало 51,1% усіх транскордонних платежів, які здійснили селери вітчизняних онлайн-магазинів. Це на 16,7 процентного пункту менше, ніж за той же період минулого року, показало дослідження Модуль банку та центру розвитку та підтримки підприємництва PRO Wildberries.

У дослідженні йдеться про те, що спочатку китайські банки ускладнили платежі з росії за електроніку, проте потім це поширилося на інші групи товарів.

«Зараз стало складно провести транскордонні розрахунки для закупівлі в Китаї товарів повсякденного попиту, включаючи одяг та продукти харчування», — підтвердив індивідуальний підприємець із Хабаровська Максим Силін.

У Благовіщенськ привезти оптом товар з Ханхе (найближче від кордону росії китайське місто) можна за пару-трійку годин, але при цьому китайські банки переводять передоплату власнику продукції чи не два тижні, зазначив місцевий селер Костянтин Кірсанов.

Водночас частка Туреччини у транскордонних платежах селлерів у січні-серпні 2024 року особливо не змінилася: 6,7% проти 6,2% за аналогічний період 2023-го.

При цьому турецькі банки, як і китайські фінансові установи, побоюючись вторинних санкцій Заходу, найчастіше відмовляють у проведенні платежів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Я_ __
Я_ __
1 жовтня 2024, 9:58
#
Оце файна новина, давно пора! Нехай орки по бартеру працюють, як в печерні часи, вони ж все дивляться як десь колись там було.
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
1 жовтня 2024, 10:47
#
А тепер увімкни впн і зайди на будь-який рос. маркетплейс. Будь які товари без усякого бартеру. Нам вже скоро три роки як казочки про те як там все заборонено розказують, а насправді все продається як і продавалося.
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