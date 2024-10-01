Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 370 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 654 430 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
1 жовтня 2024, 8:16
Втрати ворога за 30 вересня: 1 370 російських окупантів, 9 танків та 98 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 654430 (+1370) осіб,
- танків — 8883 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 17547 (+44) од,
- артилерійських систем — 18855 (+33) од,
- РСЗВ — 1204 (+0) од,
- засоби ППО — 963 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16322 (+98),
- крилаті ракети — 2613 (+3),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 25621 (+73) од,
- спеціальна техніка — 3314 (+1)
Джерело: Мінфін
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