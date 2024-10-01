У вересні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 120,5 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.
1 жовтня 2024, 8:55
У вересні до загального фонду державного бюджету надійшло 120,5 млрд грн
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Наповнення бюджету
За підсумками вересня надходження платежів від Державної податкової служби становили 64,3 млрд грн, у тому числі:
- 22,0 млрд грн — податок на додану вартість (зібрано 35,8 млрд, відшкодовано — 13,8 млрд грн);
- 19,6 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
- 13,2 млрд грн — акцизний податок;
- 4,9 млрд грн — податок на прибуток підприємств;
- 3,7 млрд грн — рентна плата.
Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 52,3 млрд гривень.
Загалом, за оперативними даними, за підсумками вересня 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 226,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів.
Крім того, близько 37,3 млрд грн у вигляді ЄСВ надійшло до фондів пенсійного та соціального страхування (станом на 28 вересня).
Джерело: Мінфін
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