У вересні до загального фонду державного бюджету надійшло 120,5 млрд грн

У вересні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 120,5 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

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Наповнення бюджету

За підсумками вересня надходження платежів від Державної податкової служби становили 64,3 млрд грн, у тому числі:

22,0 млрд грн — податок на додану вартість (зібрано 35,8 млрд, відшкодовано — 13,8 млрд грн);

19,6 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

13,2 млрд грн — акцизний податок;

4,9 млрд грн — податок на прибуток підприємств;

3,7 млрд грн — рентна плата.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 52,3 млрд гривень.

Загалом, за оперативними даними, за підсумками вересня 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 226,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Крім того, близько 37,3 млрд грн у вигляді ЄСВ надійшло до фондів пенсійного та соціального страхування (станом на 28 вересня).