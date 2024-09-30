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30 вересня 2024, 14:17

monobank дозволив своїм клієнтам платити на заправках WOG, потрусивши смартфоном

Користувачі monobank тепер можуть оплатити пальне на заправках WOG поряд із колонкою — для цього треба просто «потрусити» смартфоном. Про запуск нової функції оголосив співзасновник банківського застосунку Олег Гороховський.

Користувачі Monobank тепер можуть оплатити пальне на заправках WOG поряд із колонкою — для цього треба просто «потрусити» смартфоном.

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Він також додав, що у користувачів уже є можливість накопичувати бонуси через monobank, а невдовзі вони зможуть оплачувати ними пальне.

«Плюс, якщо вперше оплачуєте так і робите це карткою VISA, будуть додаткові бонуси за кожен літр пального. Функція надпроста, але значно економитиме час наших користувачів, бо тепер не треба ходити на каси, стояти й гаяти час. Потрусив і поїхав», — пояснив Олег Гороховський.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
Три літри
Три літри
30 вересня 2024, 15:18
#
Не зрозуміло як це буде працювати. Де саме треба трусити, як обладнання АЗС буде розуміти на якій колонці якій пістолет ввімкнути?
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0
Abramon
Abramon
30 вересня 2024, 15:21
#
Гадаю це буде схоже на WOG PAY все досить добре реалізовано.
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0
Три літри
Три літри
30 вересня 2024, 15:22
#
Там треба вибрати колонку та пальне.

Про це ані слова ні тут, ні у Гороховського який схоже сам жодного разу не заправляв власне авто. Одна маркетингова трескотня.
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