monobank дозволив своїм клієнтам платити на заправках WOG, потрусивши смартфоном

Користувачі monobank тепер можуть оплатити пальне на заправках WOG поряд із колонкою — для цього треба просто «потрусити» смартфоном. Про запуск нової функції оголосив співзасновник банківського застосунку Олег Гороховський .

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Він також додав, що у користувачів уже є можливість накопичувати бонуси через monobank, а невдовзі вони зможуть оплачувати ними пальне.

«Плюс, якщо вперше оплачуєте так і робите це карткою VISA, будуть додаткові бонуси за кожен літр пального. Функція надпроста, але значно економитиме час наших користувачів, бо тепер не треба ходити на каси, стояти й гаяти час. Потрусив і поїхав», — пояснив Олег Гороховський.