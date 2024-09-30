Користувачі monobank тепер можуть оплатити пальне на заправках WOG поряд із колонкою — для цього треба просто «потрусити» смартфоном. Про запуск нової функції оголосив співзасновник банківського застосунку Олег Гороховський.
30 вересня 2024, 14:17
monobank дозволив своїм клієнтам платити на заправках WOG, потрусивши смартфоном
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Він також додав, що у користувачів уже є можливість накопичувати бонуси через monobank, а невдовзі вони зможуть оплачувати ними пальне.
«Плюс, якщо вперше оплачуєте так і робите це карткою VISA, будуть додаткові бонуси за кожен літр пального. Функція надпроста, але значно економитиме час наших користувачів, бо тепер не треба ходити на каси, стояти й гаяти час. Потрусив і поїхав», — пояснив Олег Гороховський.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
Про це ані слова ні тут, ні у Гороховського який схоже сам жодного разу не заправляв власне авто. Одна маркетингова трескотня.