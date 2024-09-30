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30 вересня 2024, 13:24

Мільярдер Пітер Тіль робить ставку на ядерну енергетику для розвитку штучного інтелекту

Інвестор-мільярдер, відомий своєю інтуїцією щодо перспективних технологій, підтримав стартап, який займається розробкою нового типу ядерного палива. Цей крок свідчить про зростаюче розуміння важливості стабільного та чистого енергопостачання для подальшого розвитку штучного інтелекту (ШІ), пише FT.

Інвестор-мільярдер, відомий своєю інтуїцією щодо перспективних технологій, підтримав стартап, який займається розробкою нового типу ядерного палива.

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Штучний інтелект, особливо в сфері машинного навчання, вимагає колосальних обчислювальних потужностей. Для забезпечення безперебійної роботи дата-центрів, які є «серцем» ШІ, потрібна велика кількість електроенергії. Традиційні джерела енергії, такі як вугілля та природний газ, не можуть забезпечити необхідний рівень стабільності та мають негативний вплив на довкілля.

Саме тому увага інвесторів все більше приковується до ядерної енергетики. Нове покоління ядерних реакторів, які використовують більш ефективне паливо, обіцяє стабільне та чисте джерело енергії. Інвестиції Пітера Тіля в цей сектор підтверджують, що ядерна енергетика може стати ключовим елементом інфраструктури, необхідної для розвитку ШІ.

Стартап, у який інвестує Тіль намагатиметься створити новий метод виробництва високопробного низькозбагаченого урану (Haleu).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+45
Strain
Strain
30 вересня 2024, 13:26
#
Ну это было очевидно. Атомные станции самые экологически безопасные в глобальном масштабе. И дают прогнозируемый объем энергии. Германия и частично ЕС сделали ошибку — повелись на зеленых. Вон в Германии все атомные станции позакрывали. Теперь жгут уголь и газ. А если рост потребления еще вырастит за счет развития ИИ — полей для ветряков и солнечных панелей не хватит. Еще и чертовски дорого.
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0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
30 вересня 2024, 14:47
#
Атомные станции закрыли в Германии по той же самой причине, почему и северные потоки, почему и беженцы и т. д. А не потому что зеленые. Это примерно также как сказать, что война у нас потому что зеленский. Не будут строить в Европе АЭС. Именно поэтому не строят и потому и не будут. В Великобритании еще позакрывают к 30 году все. Фсе, сливаем воду. Франция может как-то вывернется и что-то у себя построит за счет государства, но не факт. Ветряки и солнце — наше все. 80% всех строящихся АЭС — это Китай. И никто не будет строить один реактор для каких-то ИИ. Так что все это чичиковщина. Насчет мелких АЭС, там еще все хуже. Единственный продавец обогащенного урана для малых АЭС — угадайте кто. Там нужно обогащение в два раз больше. Так что тоже не будут строить. Сливаем воду. В Украине запас ресурса АЭС еще на 20 лет, так что живем пока.
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