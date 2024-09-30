Мільярдер Пітер Тіль робить ставку на ядерну енергетику для розвитку штучного інтелекту

Інвестор-мільярдер, відомий своєю інтуїцією щодо перспективних технологій, підтримав стартап, який займається розробкою нового типу ядерного палива. Цей крок свідчить про зростаюче розуміння важливості стабільного та чистого енергопостачання для подальшого розвитку штучного інтелекту (ШІ), пише FT.

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Штучний інтелект, особливо в сфері машинного навчання, вимагає колосальних обчислювальних потужностей. Для забезпечення безперебійної роботи дата-центрів, які є «серцем» ШІ, потрібна велика кількість електроенергії. Традиційні джерела енергії, такі як вугілля та природний газ, не можуть забезпечити необхідний рівень стабільності та мають негативний вплив на довкілля.

Саме тому увага інвесторів все більше приковується до ядерної енергетики. Нове покоління ядерних реакторів, які використовують більш ефективне паливо, обіцяє стабільне та чисте джерело енергії. Інвестиції Пітера Тіля в цей сектор підтверджують, що ядерна енергетика може стати ключовим елементом інфраструктури, необхідної для розвитку ШІ.

Стартап, у який інвестує Тіль намагатиметься створити новий метод виробництва високопробного низькозбагаченого урану (Haleu).