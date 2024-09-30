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30 вересня 2024, 13:01

Киргизстан закрив канал транзитних платежів за товари з Європи та Китаю

З 25 вересня банки Киргизстану під час відправлення платежів до Китаю і Європи вимагають від відправника підписати гарантійне зобов'язання, що товар протягом 60 днів прийде в республіку. Про це пише The Moscow Times з посиланням на імпортерів.

З 25 вересня банки Киргизстану під час відправлення платежів до Китаю і Європи вимагають від відправника підписати гарантійне зобов'язання, що товар протягом 60 днів прийде в республіку.
Фото: depositphotos

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Деталі

Таку інформацію також публікують учасники профільних чатів із зовнішньо економічної діяльності. Від 30 вересня набула чинності ухвалена на початку вересня постанова правління Нацбанку Киргизстану, якою на рік вводиться заборона на оплату іноземними компаніями товарів, робіт і послуг за межами республіки без реального постачання придбаної продукції в країну. Виняток буде зроблено для деяких уповноважених держкомпаній, визначених урядом.

У серпні в Бішкеку делегація американського Мінфіну вимагала від банків Киргизстану припинити надавати росії послуги з обходу санкцій, погрожуючи відключенням від доларових платежів і SWIFT, стверджував податковий консультант Михайло Жуховицький.

«Можливо, тому постанова Нацбанку Киргизстану називається „Про забезпечення економічної безпеки та підтримання фінансової стабільності“. Це зробило практично безглуздою схему з оплати товарів із подальшим прямим постачанням у росію», — написало видання з посиланням на співрозмовників.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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plitt
plitt
30 вересня 2024, 15:00
#
Ну увеличится расход на логистику, но деньги как вода всегда найдут путь, а вот убыток от перехода на расчеты в альтернативных валютах куда опаснее для США,
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