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30 вересня 2024, 12:18

Фонд гарантування виплатив вкладникам банків-банкрутів близько 7 млн грн

Протягом серпня 2024 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 6,9 млн грн гарантованого відшкодування. Про це йдеться у повідомленні Фонду.

Протягом серпня 2024 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 6,9 млн грн гарантованого відшкодування.
Фото: depositphotos

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Скільки отримали вкладники

2,3 млн грн отримали вкладники АТ «Мегабанк», 1,4 млн грн — АТ «МР банк», понад 1 млн грн — АТ «АКБ «Конкорд», близько 1 млн грн — АТ «Банк Форвард».

Зазначимо, що виплату гарантованого відшкодування Фонд здійснює з власних ресурсів. На 1 вересня поточного року накопичено більше 39 млрд грн.

У цілому вкладникам банків, переданих в управління Фонду після набрання чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», станом на 1 вересня 2024 року Фонд виплатив гарантоване відшкодування на загальну суму 99 996,0 млн грн.

Від початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 104 682,4 млн грн.

Виплати можна отримати трьома способами: за допомогою мобільного застосунку «Дія» у смартфоні (в меню оберіть сервіс «Повернення вкладів»), дистанційно через онлайн-сервіси банків-агентів або у відділеннях банків-агентів (перелік банків-агентів Фонду за посиланням).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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