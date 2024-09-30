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30 вересня 2024, 10:47

Біткоїн може завершити вересень найкращим зростанням для цього місяця в історії — Dow Jones Market Data

Курс біткоїна з початку вересня підскочив на 12,3%, що є найкращою динамікою для цього місяця з моменту запуску криптовалюти у 2009 році, за даними Dow Jones Market Data.

Курс біткоїна з початку вересня підскочив на 12,3%, що є найкращою динамікою для цього місяця з моменту запуску криптовалюти у 2009 році, за даними Dow Jones Market Data.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо вплинуло на курс біткоїнаПідтримку біткоїна надали оголошені Китаєм заходи стимулювання економіки, а також очікування на нові зниження ключової ставки Федрезерва.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що вплинуло на курс біткоїна

Підтримку біткоїна надали оголошені Китаєм заходи стимулювання економіки, а також очікування на нові зниження ключової ставки Федрезерва.

До 9:49 30 вересня біткоїн дешевшає на 2,3% і торгується на рівні $64 437. З початку року криптовалюта додала 53,3%, проте коштує приблизно на 10% менше, ніж рекордний максимум $73 798, зафіксований у березні.

Нагадаємо

Минулого тижня Китай оголосив про запровадження низки стимулюючих заходів, спрямованих на підтримку економіки, включаючи ринки житла та акції. Ці заходи включають зниження короткострокових процентних ставок та зниження вимог до резервів капіталу для банків.

За тиждень раніше Федеральна резервна система США вперше за чотири роки знизила ключову процентну ставку. Тепер трейдери бачать приблизно 30% ймовірність додаткових знижень ще на 100 б.п. до кінця року, за даними інструменту CME FedWatch, хоча місяць тому оцінка становила лише 6%.

Поєднання китайських стимулів та пом'якшення грошово-кредитної політики в США призведе до збільшення глобальної ліквідності, створивши сприятливе середовище для біткоїну та інших ризикових активів, зазначив старший віцепрезидент StoneX Девід Крогер.

Курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin та інших криптовалют

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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