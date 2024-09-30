Курс валют на 30 вересня: долар та євро подорожчали в обмінниках на п'ять копійок

У понеділок на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та на 1 копійку у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці та у продажу додав 5 копійок. Євро додало 1 копійку у покупці та 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,00−41,50 грн. Євро купують за 45,80 грн, а продають за 46,44 грн.

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За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,47−41,55, євро — 46,30−46,45 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,15−41,17 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,96−45,97 грн/євро.

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