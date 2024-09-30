Майже кожна 4 транспортна ліцензія у реєстрі недійсна — Опендатабот

Понад 78 тис. транспортних ліцензій видано в Україні станом на середину серпня за даними Укртрансбезпеки. Лише 72.8% з них є дійсними. За весь час існування реєстру найбільше ліцензій було видано у 2022 році. Про це йдеться в даних Опендатабот.

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Транспортні ліцензії

72,8% або 57 тис. транспортних ліцензій є дійсними із загальної кількості зареєстрованих дозволів. Ще 27.2% є недійсними або анульованими. За весь час роботи реєстру було поновлено лише одну ліцензію.

Найбільше ліцензій зареєстровано у категорії «Міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями» — 32 тис. або 42.8%. Ще 16.9% ліцензій видано на «внутрішні перевезення пасажирів автобусами» — це 12 тис. Трійку закривають таксі — 9 тис. або 12,9%.

Варто зазначити, що в одній ліцензії може бути кілька категорій, крім того, у деяких дозволів в реєстрі категорії не зазначені.

4.8 тис. транспортних ліцензій вже було видано за неповний 2024 рік. Це вдвічі більше, аніж за весь 2021 рік — тоді було видано 2,2 тис. дозволів. Найбільшу кількість транспортних ліцензій видали у 2022 — 10,9 тис. Торік кількість нових ліцензій поменшала на 11,8% — до 9,6 тис.

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