Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 250 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 653 060 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
30 вересня 2024, 8:24
Втрати ворога за 29 вересня: 1 250 російських окупантів, 5 танків та 38 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 653060 (+1250) осіб,
- танків — 8874 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 17503 (+27) од,
- артилерійських систем — 18822 (+27) од,
- РСЗВ — 1204 (+0) од,
- засоби ППО — 963 (+1) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16224 (+38),
- крилаті ракети — 2610 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 25548 (+53) од,
- спеціальна техніка — 3313 (+16)
Джерело: Мінфін
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