Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 170 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 651 810 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
29 вересня 2024, 9:03
Втрати ворога за 28 вересня: 1 170 російських окупантів, 9 танків та 93 БПЛА
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 651810 (+1170) осіб,
- танків — 8869 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 17476 (+38) од,
- артилерійських систем — 18795 (+62) од,
- РСЗВ — 1204 (+1) од,
- засоби ППО — 962 (+1) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16186 (+93),
- крилаті ракети — 2610 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 25495 (+84) од,
- спеціальна техніка — 3297 (+6).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі