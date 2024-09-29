СБУ затримала на хабарі топменеджера «Енергоатома», який відповідає за контроль закупівель (фото)

Служба безпеки України викрила на корупції директора з контрольно-ревізійної роботи «Енергоатома». Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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За матеріалами справи, посадовець компанії вимагав «відкати» від постачальників товарів та послуг для державного підприємства.

«У межах кримінального провадження задокументовано, що в обмін на „данину“ у 15 відсотків від розміру контракту він обіцяв постачальникам прискорений розрахунок за відповідний контракт», — йдеться у повідомленні.

Зловмисника затримали на гарячому, коли він отримав 100 тис. грн від постачальника паливно-мастильних матеріалів, який забезпечує державне підприємство, що видобуває уран.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 369−2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

Про кого йде мова

У СБУ не називають прізвище підозрюваного, але, за словами співзасновника проєкту «Наші гроші» Юрія Ніколова, мова йде про Олександра Скопича.

Журналіст зауважив, що на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з економічної безпеки торік, присвяченому закупівлям «Енергоатому», саме Скопич запевняв у відсутності корупції в закупівлях держкомпанії.