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29 вересня 2024, 10:16

СБУ затримала на хабарі топменеджера «Енергоатома», який відповідає за контроль закупівель (фото)

Служба безпеки України викрила на корупції директора з контрольно-ревізійної роботи «Енергоатома». Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Служба безпеки України викрила на корупції директора з контрольно-ревізійної роботи «Енергоатома».
Фото: СБУ

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За матеріалами справи, посадовець компанії вимагав «відкати» від постачальників товарів та послуг для державного підприємства.

«У межах кримінального провадження задокументовано, що в обмін на „данину“ у 15 відсотків від розміру контракту він обіцяв постачальникам прискорений розрахунок за відповідний контракт», — йдеться у повідомленні.

Зловмисника затримали на гарячому, коли він отримав 100 тис. грн від постачальника паливно-мастильних матеріалів, який забезпечує державне підприємство, що видобуває уран.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 369−2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

Про кого йде мова

У СБУ не називають прізвище підозрюваного, але, за словами співзасновника проєкту «Наші гроші» Юрія Ніколова, мова йде про Олександра Скопича.

Журналіст зауважив, що на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з економічної безпеки торік, присвяченому закупівлям «Енергоатому», саме Скопич запевняв у відсутності корупції в закупівлях держкомпанії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
29 вересня 2024, 12:02
#
Ні для кого не секрет, що риба гниє не з хвоста.
+
+15
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
29 вересня 2024, 13:00
#
Влада робить лиш те, що ми їй дозволяємо.
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