Robinhood та Revolut розглядають можливість запуску власних стейблкоїнів — Bloomberg

Торгова платформа Robinhood та цифровий банк Revolut розглядають можливість запуску власних стейблкоїнів. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, знайомих з цим питанням.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Зазначається, що обидві компанії роблять ставку на те, що емітент USDT — Tether — послабить позиції через більш суворе регулювання в Європі та інших країнах. Проте Robinhood та Revolut можуть і відмовитися від цього задуму.

Представник Robinhood заявив, що у компанії немає найближчих планів щодо запуску «стабільної монети». Співробітник Revolut зазначив, що компанія планує подальший розвиток свого набору криптовалютних продуктів, але також не підтвердив майбутній запуск стейблкоїна.