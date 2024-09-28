Торгова платформа Robinhood та цифровий банк Revolut розглядають можливість запуску власних стейблкоїнів. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, знайомих з цим питанням.
28 вересня 2024, 15:06
Robinhood та Revolut розглядають можливість запуску власних стейблкоїнів — Bloomberg
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Зазначається, що обидві компанії роблять ставку на те, що емітент USDT — Tether — послабить позиції через більш суворе регулювання в Європі та інших країнах. Проте Robinhood та Revolut можуть і відмовитися від цього задуму.
Представник Robinhood заявив, що у компанії немає найближчих планів щодо запуску «стабільної монети». Співробітник Revolut зазначив, що компанія планує подальший розвиток свого набору криптовалютних продуктів, але також не підтвердив майбутній запуск стейблкоїна.
Курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin та інших криптовалют
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі