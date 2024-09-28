Водії на міжнародних рейсах до серпня 2025 року повинні отримати європейську сертифікацію. Як це зробити

Усі водії, які виконують міжнародні перевезення, з серпня 2025 року будуть сертифіковані за європейськими стандартами. Зокрема, йдеться про отримання так званого «Коду 95», що підтверджує професійну компетентність водія. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.

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Зазначається, що оновлена в червні 2024 року процедура ліцензування перевізників серед іншого передбачає необхідність проходження профільної підготовки водіями, що виконують міжнародні перевезення вантажів чи пасажирів.



У міністерстві повідомили, що сьогодні в Україні вже 13 тис. водіїв, котрі успішно підтвердили свою кваліфікацію та мають відповідні документи.

«Кваліфікаційна карта водія — це офіційне підтвердження наявності у водія необхідної кваліфікації для здійснення вантажних перевезень масою понад 3,5 тонни для категорій „C“, „D“ і „E“. Водій отримує це свідоцтво після успішного проходження спеціальних курсів. Свідоцтво видається у формі пластикової картки та дійсне протягом 5 років», — пояснили в міністерстві.

Так, відповідно до ліцензійних умов, усі водії з серпня 2025 року повинні будуть мати кваліфікаційну картку водія. Отримати її можна на профільних курсах.

Сьогодні в Україні є 21 сертифікований навчальний центр, і загалом ці центри мають 24 навчально-тренажерні класи, що забезпечують таке навчання у Київській, Львівській, Одеській, Дніпровській, Харківській, Вінницькій, Рівненській, Закарпатській, Чернігівській, Чернівецькій областях.

Триває навчання один тиждень для досвідчених водіїв та від 4 до 8 тижнів — для тих водіїв, які отримали посвідчення водія після 2021 року. Основна частина курсу, як правило, відбувається онлайн.