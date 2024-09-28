Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 470 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 650 640 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
28 вересня 2024, 8:29
Втрати ворога за 27 вересня: 1 470 російських окупантів, 14 танків, 2 ракети та 62 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 650640 (+1470) осіб,
- танків — 8860 (+14) од,
- бойових броньованих машин — 17438 (+42) од,
- артилерійських систем — 18733 (+55) од,
- РСЗВ — 1203 (+4) од,
- засоби ППО — 961 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16093 (+62),
- крилаті ракети — 2610 (+2),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 25411 (+0) од,
- спеціальна техніка — 3291 (+99).
Джерело: Мінфін
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